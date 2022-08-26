В Национальной библиотеке Ингушетии состоится акция «Ночь кино»

В рамках акции состоится просмотр комедийного приключенческого фильма «Последний богатырь: посланник тьмы». Картина расскажет о невероятных приключениях обычного молодого человека, который неожиданно переносится из суеты мегаполиса в Белогорье — фантастический мир, населенный героями русских сказок. После просмотра участники мероприятия обсудят игру актеров и работу режиссера.

Начало кинопросмотра — в 14:00.

Также для посетителей будет организована книжная выставка, представляющая издания по истории мирового кино, материалы об известных актерах и др.