Национальная библиотека

В Национальной библиотеке Ингушетии состоится акция «Ночь кино»

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В Национальной библиотеке Ингушетии 27 августа пройдет акция «Ночь кино», сообщила пресс-служба учреждения.

В рамках акции состоится просмотр комедийного приключенческого фильма «Последний богатырь: посланник тьмы». Картина расскажет о невероятных приключениях обычного молодого человека, который неожиданно переносится из суеты мегаполиса в Белогорье — фантастический мир, населенный героями русских сказок. После просмотра участники мероприятия обсудят игру актеров и работу режиссера.

Начало кинопросмотра — в 14:00.

Также для посетителей будет организована книжная выставка, представляющая издания по истории мирового кино, материалы об известных актерах и др.

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