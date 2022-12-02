В Национальной библиотеке Ингушетии состоится киносеанс для незрячих
В Национальной библиотеке Ингушетии 3 декабря состоится киносеанс для незрячих и слабовидящих читателей, приуроченный к Международному дню инвалидов, сообщила пресс-служба учреждения.
Организатор мероприятия — центр «Доступная среда» НБРИ — продемонстрирует фильм с тифлокомментариями, адаптированный для незрячих и слабовидящих.
«Тифлокомментирование — это краткое описание предмета, пространства или действия, которые непонятны незрячему и слабовидящему зрителю. Ждем на показ всех желающих. В нашей инклюзивный творческой лаборатории вы приятно проведёте время. Тифлокомментарии, которые сопровождают фильм, создадут новую, непривычную атмосферу при просмотре картины», — рассказал собеседник.
Начало мероприятия — в 14 часов.