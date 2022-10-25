Национальная библиотека

В Национальной библиотеке Ингушетии состоится презентация книги Ашат Кодзоевой «Родина — во мне»

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В Национальной библиотеке Ингушетии 27 октября состоится презентация книги Ашат Кодзоевой «Родина — во мне», сообщила пресс-служба учреждения.

Поэтический сборник вышел в числе первых четырех книг в общероссийском проекте Ассоциации союзов писателей и издателей «МестоимениЯ».

Презентация книги пройдет при участии Валерия Латынина, председателя по национальным литературам Союза писателей России, сделавшего художественные переводы стихов А. Кодзоевой на русский язык.

«Ждем всех ценителей национальной литературы», — приглашают библиотекари.

Начало мероприятия — в 11:00 мск.

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