Наркомания

В Национальной библиотеке Ингушетии состоится просмотр и обсуждение фильма «Наркотики. Секреты манипуляции»

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В Национальной библиотеке Ингушетии 21 июня состоится просмотр короткометражного фильма «Наркотики. Секреты манипуляции», сообщила пресс-служба учреждения.

В киноленте рассказывается о том, на какие уловки идут наркодельцы, чтобы заманить в свои сети молодежь. Авторы картины раскрывают алгоритмы вовлечения подростков в наркоманию. Фильм создан общественной организацией «Общее дело» при финансовой поддержке неравнодушных граждан.

Участники просмотра станут не просто зрителями фильма, но и обсудят увиденное.

Мероприятие пройдет в рамках Всероссийского месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни. Начало — в 11:00.

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