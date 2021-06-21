В Национальной библиотеке Ингушетии состоится просмотр и обсуждение фильма «Наркотики. Секреты манипуляции»

В киноленте рассказывается о том, на какие уловки идут наркодельцы, чтобы заманить в свои сети молодежь. Авторы картины раскрывают алгоритмы вовлечения подростков в наркоманию. Фильм создан общественной организацией «Общее дело» при финансовой поддержке неравнодушных граждан.

Участники просмотра станут не просто зрителями фильма, но и обсудят увиденное.

Мероприятие пройдет в рамках Всероссийского месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни. Начало — в 11:00.