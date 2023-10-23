В Национальной библиотеке Ингушетии состоится собрание, посвященное инклюзивным практикам

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе республиканского отделения Всероссийского общества слепых, мероприятие пройдет 26 октября. Начало намечено на 11:00.

Главной темой предстоящего собрания станет увеличение степени доступности объектов культурно-исторического наследия для незрячих и слабовидящих жителей региона, посредством открытия тактильной 3D-галереи на территории Ингушетии

Отмечается, что данная встреча проводится в рамках реализации проекта «Культура Ингушетии в 3D-миниатюре».

«В концепции проекта основополагающим звеном является создание коллекции масштабированных 3D-копий архитектурных объектов, включенных в перечень историко-культурного наследия государства и нации. В их число входят: Башня Согласия в Магасе, башенный комплекс «Вовнушки» в Джейрахском районе, древний христианский храм «Тхаба-Ерды» в Джейрахском районе, стела «Город воинской славы» в Малгобеке и многое другое», — подчеркнул руководитель проекта Адам Сагов.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8(962)-639-43-43.