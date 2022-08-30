Национальная библиотека

В Национальной библиотеке Ингушетии состоится тифлотурне «Прикоснись к культуре Ставрополья»

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В Национальной библиотеке Ингушетии 31 августа состоится презентация уникального проекта — тифлотурне «Прикоснись к культуре Ставрополья», сообщила пресс-служба учреждения.

Мероприятие проводится Ставропольской краевой библиотекой для слепых и слабовидящих имени Владимира Маяковского.

В рамках тифлотурне «Прикоснись к культуре Ставрополья» пройдет презентация тематической экспозиции 3D-копий архитектурных и скульптурных брендов Ставропольского края в сопровождении выставки книг специальных форматов для незрячих и слабовидящих людей. Также будет организована фотолаборатория «В объективе — культура», в ходе которой будут сделаны снимки достопримечательностей Ингушетии и по ним созданы 3D-копии памятников истории и культуры республики.

Тифлотурне действует в рамках проекта «Культура Юга в 3D-миниатюре» — победителя конкурса Президентского фонда культурных инициатив 2021 года.
Начало мероприятия — в 10:00.

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