В Национальной библиотеке Ингушетии состоится вечер памяти писателя Саида Чахкиева

Участниками юбилейного вечера памяти народного писателя станут представители творческой интеллигенции, ученые, школьники и студенты. В их исполнении прозвучат стихи Саида Чахкиева и песни, написанные на его слова, а также посвященные ему. Также состоится презентация книжной выставки, подготовленной библиотекарями к юбилею.

Посетить мероприятие, которое начнется в 11:00 мск, могут все желающие.