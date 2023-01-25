В Национальной библиотеке Ингушетии состоится вечер памяти писателя Саида Чахкиева
В Национальной библиотеке имени Джемалдина Яндиева 26 января состоится мероприятие, посвященное 85-летию со дня рождения выдающегося ингушского писателя Саида Чахкиева, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального министерства культуры.
Участниками юбилейного вечера памяти народного писателя станут представители творческой интеллигенции, ученые, школьники и студенты. В их исполнении прозвучат стихи Саида Чахкиева и песни, написанные на его слова, а также посвященные ему. Также состоится презентация книжной выставки, подготовленной библиотекарями к юбилею.
Посетить мероприятие, которое начнется в 11:00 мск, могут все желающие.