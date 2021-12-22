В Национальной библиотеке Ингушетии состоялась лекция о краеведческой деятельности

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В Национальной библиотеке Ингушетии в рамках проекта «Профессионал» прошло обучающее занятие для сотрудников по теме «Краеведение в деятельности НБРИ», сообщила пресс-служба учреждения.

Лектором выступила заведующая национально-краеведческим отделом Зарема Евлоева.

Перед началом лекции выступила автор проекта Амина Базоркина. Кратко обозначив значимость отдела краеведения как важной структуры любой библиотеки, она подчеркнула, что для библиотеки, имеющей статус «национальной», деятельность в области краеведения является наиболее приоритетной.

Зарема Евлоева в своей лекции подробно раскрыла деятельность национально-краеведческого отдела, рассказав о поставленных перед ним целях и задачах работы. Сопровождая выступление подготовленной к занятию электронной презентацией, демонстрируя на экране страницу отдела на официальном сайте НБ РИ, лектор осветила весь спектр многогранной деятельности отдела, с целью дать практические знания по разным направлениям краеведческой работы.

В ходе занятия слушатели получили информацию о документах, которыми руководствуются сотрудники отдела, узнали об особенностях организации фонда, мерах, предпринимаемых для его сохранности, о библиотечной рекламе, обслуживании читателей. Они узнали, как готовятся бюллетени новых поступлений, информационные и рекомендательные списки литературы, как проводить выставочную работу, массовые мероприятия и многое другое, что необходимо знать библиотекарю.

Особое внимание было уделено использованию новых технологий в пропаганде краеведения и виртуальной работе.

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