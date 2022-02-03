В Национальной библиотеке Ингушетии состоялась встреча с представителями ингушских диаспор Европы и Москвы

Главное книгохранилище республики посетили руководитель Франко-Ингушского исследовательского центра и Фонда «Ингушское наследие», доктор наук университета Сорбонны Исса Боков, заместитель главного редактора журнала «Жизнь национальностей», член Союза писателей России Гапур Боков и председатель Ингушской региональной организации Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР) Башир Гатагажев.

Для гостей была проведена экскурсия, в ходе которой они познакомились с работой отделов библиотеки, особое внимание уделили деятельности центра «Доступная среда» и работе библиотеки по созданию краеведческого фонда специализированных изданий.

Затем состоялась встреча гостей с коллективом НБРИ, прошедшая в теплой дружеской атмосфере. Гости отметили, что они слышали немало хороших отзывов о деятельности Национальной библиотеки по сохранению, преумножению, популяризации историко-культурного наследия ингушского народа.

Интересным, информативно насыщенным был рассказ Иссы Бокова о жизни ингушей в Европе, в частности во Франции, где он живет в настоящее время. Живущие за рубежом соотечественники живо интересуются историей и языком ингушского народа, оставленным предками духовно-культурным наследием, а также его продвижением в других странах.

Стараясь не отрываться от культуры, обычаев, традиций своего народа, европейские ингуши представлены практически во всех сферах деятельности, молодежь учится в лучших вузах, добиваясь успехов в учебе и становясь высококлассными специалистами в различных областях, вызывая своей ответственностью и исполнительностью уважительное отношение к себе во Франции.

На встрече обсуждались пути представления нашей республики на культурно-политической площадке европейского сообщества, в том числе и библиотечной сферы. Это дало бы возможность расширения предоставления информационно-библиотечных услуг как для пользователей Ингушетии, так и для земляков во Франции. Исса Боков поделился своим мнением о том, как можно было бы улучшить библиотечную работу на примерах форм и методов работы, применяемых в Национальной библиотеке Франции имени Франсуа Миттерана.

Своими мнениями о современном состоянии и развитии ингушской науки, культуры, языка говорили также писатель и журналист Гапур Боков и председатель ИРО ВОИР Башир Гатагажев.

Исса Боков передал в дар библиотеке свою авторскую монографию «Управление и эффективность территориальных кластеров в России», а Гапур Боков — поэтический сборник «Ковчег добра».