В Национальной библиотеке Ингушетии сотрудникам рассказали о роли периодики в обслуживании читателей

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В Национальной библиотеке Ингушетии прошла очередная лекция из цикла обучающих мероприятий, проходящих в рамках проекта «Профессионал», направленного на повышение квалификации сотрудников при помощи внутренних профессиональных ресурсов, сообщила пресс-служба учреждения.

В этот раз занятие на тему «Периодические издания в обслуживании читателей» провела для коллег заведующая отделом текущей и ретроспективной периодики Лидия Баркинхоева.

Она рассказала участникам курсов о работе отдела текущей и ретроспективной периодики, значении и роли периодических изданий в обслуживании читателей, о перспективах развития отдела и намеченных планах. Рассказа лектора сопровождался подготовленной к занятию электронной презентацией.

Баркинхоева поделилась своим видением решения таких задач, как пробуждение у молодежи интереса к чтению, привлечение в библиотеку читателей, а также новых подписчиков страницы отдела в интернете, чему было уделено отдельное внимание.

«Лекция была информативно насыщенной, интересной, что было с благодарностью отмечено слушателями курсов в ходе обсуждения мероприятия», — рассказали в пресс-службе учреждения.

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