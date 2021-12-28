В Национальной библиотеке Ингушетии сотрудникам рассказали о роли периодики в обслуживании читателей

В этот раз занятие на тему «Периодические издания в обслуживании читателей» провела для коллег заведующая отделом текущей и ретроспективной периодики Лидия Баркинхоева.

Она рассказала участникам курсов о работе отдела текущей и ретроспективной периодики, значении и роли периодических изданий в обслуживании читателей, о перспективах развития отдела и намеченных планах. Рассказа лектора сопровождался подготовленной к занятию электронной презентацией.

Баркинхоева поделилась своим видением решения таких задач, как пробуждение у молодежи интереса к чтению, привлечение в библиотеку читателей, а также новых подписчиков страницы отдела в интернете, чему было уделено отдельное внимание.

«Лекция была информативно насыщенной, интересной, что было с благодарностью отмечено слушателями курсов в ходе обсуждения мероприятия», — рассказали в пресс-службе учреждения.