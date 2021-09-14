В Национальной библиотеке Ингушетии стартовали проекты, направленные на повышение квалификации библиотекарей

Открылся цикл занятий лекцией по теме «Профессиональная этика библиотекарей», которую прочитала автор проектов научный сотрудник библиотеки Амина Базоркина. Она осветила вопросы соблюдения профессиональной этики, основанной на этике общей как части культуры человека, отметив, что в деятельности библиотекаря очень важен принцип вербального общения, помогающего понять читателя для удовлетворения его читательских запросов.

Говоря об этике общечеловеческой и профессиональной, Базоркина провела параллели с этическим кодексом ингушского народа. Она подчеркнула, что «эздел» как нельзя лучше вписывается и в кодекс поведения российского библиотекаря.

«Лекция была интересной и, безусловно, полезной для слушателей, особенно — для молодых сотрудников библиотеки, так как не все из них имеют библиотечное образование», — отметила директор учреждения Радима Газдиева.