В Национальной библиотеке Ингушетии в рамках Декады родного языка и литературы проходит книжная выставка «Бека, са мотт!»

На выставке представлены издания, рассказывающие об ингушской письменности и литературе.

Начинается выставка с ксерокопии книги основателя ингушской письменности З. К. Мальсагова «Ингушская грамматика» (Владикавказ, 1925), которая основана на латинской графике и состоит из следующих разделов: азбука и произношение, слово и речь, морфология, пословицы, а также сборник (словарь) ингушских слов.

Представлено на выставке и издание, подготовленное ингушским литературоведом Я. С. Патиевым «Слово о Заурбеке Мальсагове», в которое включены тексты известных публикаций ингушского просветителя и государственного деятеля З. К. Мальсагова, а также библиография его творчества.

Здесь же читатели могут ознакомиться с «Трудами Ф. И. Горепекина» (СПб, 2006), издание составлено М. С.-Г. Албогачиевой на основе материалов Санкт-Петербургского филиала Архива Российской академии, где хранятся рукописи кавказоведа. В издании представлен комплекс материалов, охватывающий широкий круг актуальных вопросов истории и лингвистики ингушского народа.

Выставка познакомит посетителей со словарями ингушского языка и учебниками, с книгами по устному народному творчеству, с произведениями ингушской литературы, статьями о языке, со всеми материалами, которые всегда востребованы среди читателей.