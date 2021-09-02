В Национальной библиотеке Ингушетии в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом пройдет правовой час
В Национальной библиотеке Ингушетии имени Джемалдина Яндиева 3 сентября состоится правовой час «Мы — разные, но мы вместе против террора», сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.
Мероприятие подготовлено Публичным центром правовой информации совместно с региональным отделением Ассоциации юристов России в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом.
Встреча пройдет в форме диалога, в котором каждый участник сможет получить от специалистов ответы на интересующие вопросы. В ходе мероприятия состоится также презентация тематической выставки, где представлены материалы и исследования по профилактике терроризма.
Начало — в 10:00. Приглашаются все желающие. Мероприятие пройдет с соблюдением дистанционно-масочного режима.