В Национальной библиотеке Ингушетии в рамках повышения квалификации сотрудников состоялась лекция по делопроизводству

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В Национальной библиотеке Ингушетии прошло очередное занятие по повышению квалификации сотрудников в рамках библиотечных проектов «Стартап» и «Профессионал», сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

Лекционное занятие по теме «Делопроизводство. Основная нормативно-правовая база, регламентирующая деятельность библиотеки» провели начальник отдела кадров Жанетта Зурабова и делопроизводитель Айна Нальгиева.

Предваряя начало занятия, выступила автор и руководитель проекта Амина Базоркина, которая обозначила исторические корни и значимость деятельности с документооборотом в учреждении, на которое надо обращать особое внимание.

Зурабова и Нальгиева осветили вопросы, касающиеся правовой основы деятельности Национальной библиотеки, а также внутрибиблиотечных регламентирующих документов, документооборота в учреждении и архивного дела. Лекция сопровождалась подготовленной к занятию электронной презентацией.

В ходе занятия слушатели смогли узнать более подробную информацию о существующих видах приказов и локальных нормативных актов (положение об отделах, правила внутреннего трудового распорядка, коллективный договор и т. д.). Была обозначена важность соблюдения сроков исполнения документов и соблюдения работниками дисциплины.

«Полученная в ходе занятия информация была полезна не только сотрудникам, только начавшим свой трудовой путь, но и для библиотекарей со стажем», — сказано в релизе.

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