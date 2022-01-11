В Национальной библиотеке Ингушетии в рамках проекта «Профессионал» состоялось очередное занятие для сотрудников

0

В Национальной библиотеке Ингушетии в рамках проекта «Профессионал» состоялось занятие для сотрудников по теме «Общепрофессиональная подготовка», проведенное заместителем директора по научной работе Марет Плиевой, сообщила пресс-служба учреждения.

Занятие открыла куратор проекта Амина Базоркина, кратко представив сотрудникам библиотеки тему лекции.

Марет Плиева рассказала о таком важнейшем направлении деятельности библиотеки, как планирование, без которого невозможно построение четкой и слаженной работы всех ее структурных подразделений, о целях и задачах библиотеки. Лектор рассказала о том, какие существуют виды планов по времени, по масштабам, по направлениям деятельности выполнения, обязательные разделы структуры плана и отчета.

Директор библиотеки Радима Газдиева отметила необходимость разработки собственных методических рекомендаций по планированию и отчетности работы НБРИ и ее структурных подразделений.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии выявлен новый штамм Covid-19 «омикрон»
Мемориальный комплекс жертвам репрессий Ингушетии опубликовал афишу мероприятий на январь
Житель Ингушетии обвиняется в нарушении ПДД после гибели в автоаварии его супруги и новорожденной дочери
За сутки в Ингушетии подтверждено 60 новых случаев Covid-19
В городе Сунжа Ингушетии продолжаются работы по реконструкции дорожного полотна по улице Висаитова в рамках нацпроекта
В 2022 году в Ингушетии появится «умный» физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа
Группа ингушских медиков проходит практику по лечению Covid-19 на базе одной из московских клиник
В Мемориальном комплексе жертвам репрессий Ингушетии проходит акция «В музей всей семьей»
С февраля обладатели «Пушкинских карт» смогут покупать билеты на российские фильмы
Единороссы Ингушетии стали донорами крови
В Ингушетию поступило более 2 тыс. контейнеров для раздельного сбора мусора

Главное

Яндекс.Метрика

 