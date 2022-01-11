В Национальной библиотеке Ингушетии в рамках проекта «Профессионал» состоялось очередное занятие для сотрудников

Занятие открыла куратор проекта Амина Базоркина, кратко представив сотрудникам библиотеки тему лекции.

Марет Плиева рассказала о таком важнейшем направлении деятельности библиотеки, как планирование, без которого невозможно построение четкой и слаженной работы всех ее структурных подразделений, о целях и задачах библиотеки. Лектор рассказала о том, какие существуют виды планов по времени, по масштабам, по направлениям деятельности выполнения, обязательные разделы структуры плана и отчета.

Директор библиотеки Радима Газдиева отметила необходимость разработки собственных методических рекомендаций по планированию и отчетности работы НБРИ и ее структурных подразделений.