В Национальной библиотеке Ингушетии встречали гендиректора издательского дома «Гребенников»

Халюков является одним из основных докладчиков российского рынка ЭБС по разным вопросам, автором ряда публикаций в журналах «Университетская книга» и «Современная библиотека», участником многих профессиональных мероприятий.

На встрече с ингушскими библиотекарями гость представил электронную библиотеку издательского дома «Гребенников». С учетом сегодняшних реалий, когда библиотеки могут быть закрыты для посещения, электронная библиотека может оказать большую пользу, удовлетворяя интересы и читателей.

Электронная библиотека Grebennikon может предложить широкое наименование изданий, журналов, альманахов, публикаций, всевозможные методические и аналитические материалы, видеотеку (видеокурсы, лекции и т. д.), с помощью которых читатель может найти ответы на свои многочисленные вопросы.

Как рассказали в пресс-службе Национальной библиотеки газете «Ингушетия», по ходу встречи презентация перешла в своеобразный семинар-практикум. Халюков рассказал том, как получить доступ к ресурсам электронной библиотеки, какие существуют рубрики, о системе поиска и о многом другом, что могло быть полезным библиотекарям. Он также ответил на ряд их вопросов.

«Встреча оставила приятные впечатления у всех ее участников, предложение руководителя ЭБ Grebennikon было интересным, и есть над чем подумать», — отметил собеседник.