Национальная библиотека

В Национальной библиотеке Ингушетии встречали гендиректора издательского дома «Гребенников»

0

Представители библиотечного сообщества Ингушетии встретились с генеральным директором издательского дома «Гребенников» (ЭБ Grebennikon) Аркадием Халюковым, прибывшим в республику с однодневным рабочим визитом. Встреча состоялась в Национальной библиотеке, сообщила пресс-служба учреждения.

Халюков является одним из основных докладчиков российского рынка ЭБС по разным вопросам, автором ряда публикаций в журналах «Университетская книга» и «Современная библиотека», участником многих профессиональных мероприятий.

На встрече с ингушскими библиотекарями гость представил электронную библиотеку издательского дома «Гребенников». С учетом сегодняшних реалий, когда библиотеки могут быть закрыты для посещения, электронная библиотека может оказать большую пользу, удовлетворяя интересы и читателей.

Электронная библиотека Grebennikon может предложить широкое наименование изданий, журналов, альманахов, публикаций, всевозможные методические и аналитические материалы, видеотеку (видеокурсы, лекции и т. д.), с помощью которых читатель может найти ответы на свои многочисленные вопросы.

Как рассказали в пресс-службе Национальной библиотеки газете «Ингушетия», по ходу встречи презентация перешла в своеобразный семинар-практикум. Халюков рассказал том, как получить доступ к ресурсам электронной библиотеки, какие существуют рубрики, о системе поиска и о многом другом, что могло быть полезным библиотекарям. Он также ответил на ряд их вопросов.

«Встреча оставила приятные впечатления у всех ее участников, предложение руководителя ЭБ Grebennikon было интересным, и есть над чем подумать», — отметил собеседник.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушских школьников приглашают к участию во Всероссийском конкурсе юных чтецов «Живая классика»
В регионах СКФО самые низкие пенсии в России
Ингушский борец Амирхин Цечоев стал чемпионом Москвы по греко-римской борьбе
За прошедшие сутки в Ингушетии умерли три человека с коронавирусом
Глава Ингушетии считает, что матери всегда нуждаются в любви и поддержке детей
С 1 декабря в России вводится досудебная блокировка сайтов, рекламирующих финансовые пирамиды
В Ингушетии загорелся жилой дом, никто не пострадал
Сулейм Чапанов из Ингушетии обеспечил себе место в сборной России по боксу среди юниоров
В сельском поселении Сагопши Ингушетии частично отключат газ
С 1 декабря текущего года трем категориям пенсионеров повысят размер выплат
Внедрение интерактивных инициатив для развития туризма поддержали в правительстве Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 