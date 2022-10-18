В Национальную библиотеку Ингушетии поступил альманах «Мой родной язык»

Альманах издан под эгидой Федерального агентства по делам национальностей ЮНЕСКО, Российского комитета программы ЮНЕСКО «Информация для всех» и Межрегионального центра библиотечного сотрудничества.

Издание представляет собой сборник материалов, подготовленных в рамках реализации в нашей стране программы ЮНЕСКО «Информация для всех» и долгосрочной федеральной программы «Мой родной язык» по сохранению языков коренных народов России.

В сборнике анализируются состояние, проблемы и перспективы сохранения языков коренных народов России, вопросы формирования и реализации в стране национальной политики, направленной, в частности, на возрождение и поддержание таких языков, роль в данных процессах федерального и региональных правительств, институтов гражданского общества, частного сектора, языковых сообществ.

Среди включенных в альманах публикаций — аналитический материал по итогам проходившей в Ингушетии в октябре 2021 года межрегиональной научно-практической конференции «Актуальные проблемы сохранения родного языка в языковой политике региона». Материал размещен на страницах 76-85.