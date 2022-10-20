В Национальную библиотеку Ингушетии поступил новый сборник стихов Микаила Сапралиева

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В Национальную библиотеку Ингушетии поступил новый поэтический сборник Микаила Сапралиева «Меттаза лув хьа — йоазон зизаш», сообщила пресс-служба учреждения.

Книга в твердом переплете, объемом 320 страниц издана в Назрани ООО «КЕП». Автор предисловия — известный тележурналист, член Союза журналистов России Хава Абадиева, а послесловие написано самим поэтом. В книгу вошли стихи, которые ранее не публиковались.

Содержание сборника разделено по различным рубрикам, названия которых дают четкое представление об обширной тематике творчества поэта. Много стихов посвящено родному языку, немало стихов о матери, природе, многие из них представляют собой философские размышления автора о важных и волнующих душу вещах.

Произведения Микаила Сапралиева изобилуют устаревшими словами, архаизмами, неологизмами, поэтому практически на каждой странице есть сноски с пояснениями, а в конце издания — довольно-таки внушительный по объему словарик.

Также в книгу вошли и переводы на ингушский язык стихов Пушкина, Гейне, современных ингушских и российских авторов.

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