В Национальную библиотеку Ингушетии поступил новый сборник стихов Микаила Сапралиева

Книга в твердом переплете, объемом 320 страниц издана в Назрани ООО «КЕП». Автор предисловия — известный тележурналист, член Союза журналистов России Хава Абадиева, а послесловие написано самим поэтом. В книгу вошли стихи, которые ранее не публиковались.

Содержание сборника разделено по различным рубрикам, названия которых дают четкое представление об обширной тематике творчества поэта. Много стихов посвящено родному языку, немало стихов о матери, природе, многие из них представляют собой философские размышления автора о важных и волнующих душу вещах.

Произведения Микаила Сапралиева изобилуют устаревшими словами, архаизмами, неологизмами, поэтому практически на каждой странице есть сноски с пояснениями, а в конце издания — довольно-таки внушительный по объему словарик.

Также в книгу вошли и переводы на ингушский язык стихов Пушкина, Гейне, современных ингушских и российских авторов.