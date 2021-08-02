В Национальную библиотеку Ингушетии поступила книга «Айшет Дударова: жизнь и творчество»

Как сообщила пресс-служба учреждения, издание практически представляет собой переиздание книги А. Дударовой «Оставив светлый образ на земле», дополненное статьями Зейнеп Дзараховой и журналиста Альбики Газгиреевой, а также разделом «Творческие работы».

В статье Дзараховой наиболее полно прослеживает творческий и жизненный путь А. Дударовой. В книгу вошла также рецензионная статья Альбики Газгиреевой «Больше света в жизни», посвященная первому выходу в свет книги А. Дударовой «Твой добрый след на земле» (Назрань, «Пилигрим», 2010 г.).

Книга дополнена также разделом, раскрывающим талант рукодельницы Айшет Дударовой. Это сшитые ею свадебные платья (некоторые из них хранятся в Музее Петра Великого в Санкт-Петербурге), вышитые нитями и бисером картины, в которые она вкладывала определенный смысл: «Лилии», «Снегири весной», «Лошади на прогулке» и др.

В сборник вошло более 75 публицистических статей и очерков талантливого журналиста Айшет Дударовой, написанные ею в разные годы и опубликованные в республиканской газете «Ингушетия» с 2001 года. Творчество Айшет Дударовой носит жизнеутверждающий характер. Даже когда автор пишет о печальных событиях, она оставляет место надежде, вносит светлый штрих в свою работу. Она умела из маленького, на первый взгляд, незначительного факта извлечь общественно значимую проблему, привлечь к ней внимание власть предержащих и общества.

«Книга станет настольной для краеведов и журналистов, родных и близких ей людей и займёт в краеведческих отделах библиотек Ингушетии достойное место! Айшет Дударова появилась в моей жизни как бы неожиданно и в то же время ожидаемо и заняла в моём сердце свою нишу. Подкупали в ней мудрость, житейский опыт и образованность. Она была аристократкой с затаённой грустью в глазах. Изданием этой книги я выполняю свой долг дружбы и памяти перед Айшет Дударовой», — пишет Зейнап Дзарахова, которая скрупулезно работала над составлением и изданием книги.

«Журналистский труд Айшет Дударовой был отмечен почетной грамотой президента Ингушетии (2005 г.), званием «Заслуженный работник культуры РИ» (2005 г.), орденом «За заслуги» (2006 г.), почетным званием и дипломом в номинации «Великие профессионалы» (2014 г.) и самое главное — людской благодарностью», — отметили в пресс-службе Национальной библиотеки.