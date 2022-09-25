В Национальную библиотеку Ингушетии поступили книги по линии субсидии Минкультуры России

50 общедоступных библиотек республики, включая НБ, пополнят свои фонды новыми изданиями по различным отраслям знаний, согласно представленным ими заявкам.

Так, в главную библиотеку Ингушетии поступят более 300 наименований книг, а в каждую из библиотек центральной библиотечной системы — более 100 наименований. Распределением новых поступлений по библиотекам республики занимается отдел комплектования НБ.

«Научная, художественная, справочно-энциклопедическая и иная литература, в том числе для детей разных школьных возрастов, обогатит библиотечные фонды и станет прекрасным подарком для читателей», — рассказала директор учреждения Радима Газдиева.

По ее словам, уже сейчас эти новые издания доступны для чтения в читальных залах библиотек.