Национальная библиотека

В Национальную библиотеку Ингушетии поступили новые дарственные издания

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Заслуженный работник сельского хозяйства Ингушетии, кандидат сельскохозяйственных наук Курейш Цороев передал в дар Национальной библиотеке книжную коллекцию, сообщила пресс-служба учреждения.

Среди дарственных изданий, которые вольются в национально-краеведческий фонд, книга Н. Кодзоева «Ингушское национальное движение 1956-1973 гг.», «Моя жизнь с чеченцами и ингушами» В. Русина, учебные пособия для студентов вузов «Природно-климатические ресурсы Ингушетии» и «Сорные растения» М. Баркинхоевой, а также труд коллектива северокавказских ученых «Оценка ресурсного потенциала земель Республик Ингушетия для возделывания плодовых культур».

Книги доступны для знакомства с ними в читальном зале библиотеки.

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