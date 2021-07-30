В Национальную библиотеку Ингушетии поступили новые дарственные издания

Среди дарственных изданий, которые вольются в национально-краеведческий фонд, книга Н. Кодзоева «Ингушское национальное движение 1956-1973 гг.», «Моя жизнь с чеченцами и ингушами» В. Русина, учебные пособия для студентов вузов «Природно-климатические ресурсы Ингушетии» и «Сорные растения» М. Баркинхоевой, а также труд коллектива северокавказских ученых «Оценка ресурсного потенциала земель Республик Ингушетия для возделывания плодовых культур».

Книги доступны для знакомства с ними в читальном зале библиотеки.