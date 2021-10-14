В Национальную библиотеку Ингушетии поступило новое дарственное издание

Книга была подарена членом-корреспондентом РАЕН Ольгой Ивановной Артеменко, научным редактором данного издания, во время своего пребывания в Ингушетии в качестве участника научного форума по актуальным проблемам родного языка, прошедшего в начале октября.

«В свете стоящих актуальных проблем, связанных с сохранением языков народов России, книга явится востребованным методическим материалом в образовательной среде для организации обучения детей на русском языке с учетом особенностей их родных языков», — отметила директор библиотеки Радима Газдиева и пригласила всех заинтересованных читателей познакомиться с изданием в читальном зале.