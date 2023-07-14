Деньги

В наличное обращение в Ингушетии поступили новые 100-рублевые купюры

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Жители и гости Ингушетии уже могут получить при наличных расчетах модернизированные 100 рублей образца 2022 года. Эти банкноты будут выпускаться в оборот постепенно, заменяя ветхие, и находиться в обращении наравне с купюрами образца 1997 года, включая модификации 2001 и 2004 годов.

«Новая 100-рублевая банкнота выполнена в оливковом и оранжевом цветах. Основное изображение лицевой стороны — фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами. Интересная деталь — часы на башне показывают время 20:22 — это год выпуска банкноты. На оборотной стороне — Ржевский мемориал Советскому Солдату. Банкноты старого образца будут выходить из оборота постепенно, по мере их обветшания. Поэтому сразу много новых купюр мы с вами не увидим», — отметил заместитель управляющего региональным отделением Банка России по Ингушетии Ярослав Чулков.

Новые 100-рублевые банкноты имеют усиленный комплекс защиты от подделки. На просвет можно увидеть многотоновый составной водяной знак в виде фрагмента Спасской башни и числа «100», а также защитную нить: она выглядит как темная полоса со светлыми повторяющимися изображениями числа «100», выполненными микродеметаллизацией«.

Полное описание внешнего вида и признаков подлинности модернизированной банкноты размещено на сайте Банка России — на страницу можно попасть, считав QR-код с лицевой стороны купюры, он расположен в нижней правой части. Также можно воспользоваться подсказками мобильного приложения «Банкноты Банка России».

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