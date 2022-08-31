В Народном собрании Ингушетии открылась осенняя сессия

Открывая работу шестнадцатого заседания, руководитель парламента отметил, что приоритетными вопросами осенней сессии традиционно являются рассмотрение республиканского бюджета, его корректировка, повышение эффективности парламентского контроля и качества законотворчества, а также наиболее остро стоящие вопросы в сфере водоснабжения и дорожного хозяйства, здравоохранения и профилактики наркомании в молодежной среде.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба НС, также была отмечена необходимость развития института парламентских слушаний, который позволяет осуществлять обратную связь с жителями республики, что повышает качество законотворческой работы, следовательно — способствует повышению уровня жизни жителей региона.

В ходе мероприятия состоялось обсуждение итогов деятельности региональных судов. Председатель Верховного суда РИ Ибрагим Фаргиев рассказал, что за последние 5 лет судами общей юрисдикции рассмотрено с высоким качеством 98% дел. Ежегодно наблюдается рост нагрузки на судей, в частности, за второе полугодие 2022 года судами республики рассмотрено 38 108 дел и материалов, что свидетельствует о доверии граждан судебной системе.