В Народном собрании Ингушетии открылась осенняя сессия
В Магасе состоялось торжественное открытие осенней сессии Народного собрания Ингушетии седьмого созыва под председательством спикера парламента Магомета Тумгоева.
Открывая работу шестнадцатого заседания, руководитель парламента отметил, что приоритетными вопросами осенней сессии традиционно являются рассмотрение республиканского бюджета, его корректировка, повышение эффективности парламентского контроля и качества законотворчества, а также наиболее остро стоящие вопросы в сфере водоснабжения и дорожного хозяйства, здравоохранения и профилактики наркомании в молодежной среде.
Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба НС, также была отмечена необходимость развития института парламентских слушаний, который позволяет осуществлять обратную связь с жителями республики, что повышает качество законотворческой работы, следовательно — способствует повышению уровня жизни жителей региона.
В ходе мероприятия состоялось обсуждение итогов деятельности региональных судов. Председатель Верховного суда РИ Ибрагим Фаргиев рассказал, что за последние 5 лет судами общей юрисдикции рассмотрено с высоким качеством 98% дел. Ежегодно наблюдается рост нагрузки на судей, в частности, за второе полугодие 2022 года судами республики рассмотрено 38 108 дел и материалов, что свидетельствует о доверии граждан судебной системе.