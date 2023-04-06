В нарушении требований безопасности при реализации сжиженного газа обвиняется житель Ингушетии

По данным следствия, в марте текущего года мужчина реализовывал топливо на принадлежащей ему газозаправочной станции в сельском поселении Троицкое Сунженского района, при этом услуги не отвечали требованиям безопасности, поскольку имелись утечки газа на соединениях используемого оборудования.

Также фигурант не обладал квалификационными требованиями, предъявляемыми при оказании подобных услуг, и не имел лицензии на эксплуатацию пожароопасных производственных объектов.

В ведомстве отметили, что проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.