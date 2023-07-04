В населенных пунктах Сунженского района Ингушетии 5 июля отключат свет
В ряде населенных пунктов Ингушетии 5 июля отключат свет из-за проведения плановых ремонтных работ, сообщает пресс-служба МЧС по республике со ссылкой на филиал «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго»
С 8 до 18 часов будет прекращена подача электроэнергии в промышленную зону Карабулака, частично в город Сунжа, а также сельские поселения Алкун, Алхасты, Аршты, Алкун-2, Берд-Юрт, Галашки, Даттых, Мужичи, Нестеровское и Чемульга Сунженского района.
В чрезвычайном ведомстве призывают граждан быть бдительными и осторожными, следить за электроприборами.
Единая дежурно-диспетчерская служба Карабулака: 8 (8734) 44-43-51.
ЕДДС Сунжи: 8 (8734) 72-30-13.
Единая дежурно-диспетчерская служба Сунженского района: 8 (8734) 72-21-67.