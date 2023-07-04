В населенных пунктах Сунженского района Ингушетии 5 июля отключат свет

С 8 до 18 часов будет прекращена подача электроэнергии в промышленную зону Карабулака, частично в город Сунжа, а также сельские поселения Алкун, Алхасты, Аршты, Алкун-2, Берд-Юрт, Галашки, Даттых, Мужичи, Нестеровское и Чемульга Сунженского района.

В чрезвычайном ведомстве призывают граждан быть бдительными и осторожными, следить за электроприборами.

Единая дежурно-диспетчерская служба Карабулака: 8 (8734) 44-43-51.

ЕДДС Сунжи: 8 (8734) 72-30-13.

Единая дежурно-диспетчерская служба Сунженского района: 8 (8734) 72-21-67.