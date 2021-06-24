Конференция

В научной конференции в Ингушетии, посвященной Великой Отечественной войне, приняли участие российские поисковики

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В Ингушском научно-исследовательском институте гуманитарных наук имени Чаха Ахриева состоялась научно-практическая конференция, приуроченная ко Дню памяти и скорби, сообщила пресс-служба учреждения.

Мероприятие подготовили и провели сотрудники отдела истории Ингушетии совместно с поисковым отрядом «Малгобек». В конференции приняли участие и поисковики из нижегородского отряда «Курган», которые вот уже несколько лет ведут раскопки в Ингушетии.

Ведущий научный сотрудник отдела истории Ингушетии Тимур Матиев представил доклад о значении Малгобекской оборонительной стратегической операции в обороне Кавказа. Руководитель ингушских поисковиков Беслан Дзейтов рассказал о поисковом движении России в республике. Командир отряда «Курган» Андрей Чеканов представил доклад «На братских могилах», а поисковик из этого отряда С. Петров рассказал о летчиках, погибших в небе над Малгобеком. Студент Ингушского госуниверситета И. Тебоев выступил с докладом «Историческая память о Великой Отечественной войне. Дети войны».

Также на конференции заведующая отделом истории Ингушетии Марем Долгиева представила участникам мероприятия первый том Книги Памяти, автором-составителем которой является старший научный сотрудник Тамара Яндиева. В книге собрана информация об уроженцах Ингушетии, участвовавших в Великой Отечественной войне. По словам Долгиевой, работа над проектом продолжается.

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