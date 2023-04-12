В Назрани 15 апреля пройдёт общегородской субботник

Все администрации округов, работники мэрии Назрани, образовательные учреждения, рынки, предприятия и ведомства, расположенные в городе, проведут экологические мероприятия на своих территориях.

Мэр Урусхан Евлоев отметил: «В преддверии праздников принято наводить порядок у себя дома и во дворе. Назрань — это наш город, наш дом, поэтому нужно точно так же относиться и к тому, чтобы навести порядок на улицах и прилегающих к домам территориях. Призываю всех жителей многоквартирных домов также принять активное участие в субботнике и не оставаться равнодушными!»