В Назрани 9 улиц находятся в опасной близости и непосредственно под ЛЭП

Отмечается, что в истории «Россети Северный Кавказ» много подобных прецедентов — удивительных, вопиющих и всегда смертельно опасных. Один из них связан с воздушной линией электропередачи класса напряжения 35 кВ № 457 в Ингушетии. Энергообъект, питающий часть города Назрани, функционирует с 1967 года. А в 90-е годы жители региона приступили к строительству на «запретной территории». Сегодня в опасной близости и непосредственно под ЛЭП частично расположено девять улиц — Вайнахская, Богатырева, Хрущева, Евлоева, Цечоева, Цицкиева, Лермонтова, Гражданская и Поляничко. Отдельные опоры — многотонные бетонные конструкции — находятся в черте частных дворов: в садах, рядом с домами и хозяйственными постройками.

«Энергетики много говорят о смертельной опасности нарушения охранных зон линий электропередачи. Попадание молний в опоры, сильные ветры и, как следствие, обрывы проводов, падение конструкций — всего этого, увы, нельзя исключить. Более того, длительное нахождение вблизи источников мощного электромагнитного излучения способно нанести непоправимый вред здоровью человека, — отмечает исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Рамазан Таршхоев. — Я обращаюсь к населению республики: прежде чем начинать строительство, убедитесь в том, что земельный участок не входит в охранную зону. Мы понимаем, многие осознанно идут на риск, полагая, что после того, как дом или объект будет построен, предприятие вынужденно перенесет ЛЭП. Это не так. Вынос энергообъекта с территории застройки осуществляется за счет нарушителя. И это при наличии технической возможности, что в условиях малоземелья республики — редкость».

«Россети Северный Кавказ» отмечают, охранные зоны необходимы не только для сбережения жизни и здоровья людей, но и для беспрепятственной работы оперативно-выездных бригад. Бывает так, что предприятие не может полноценно эксплуатировать свои сети, поскольку охранная зона застроена, и добраться до нее на спецтехнике невозможно.

Энергетики фиксируют все подобные нарушения — составляют акты и передают в соответствующие структуры.

«К сожалению, полномочия энергокомпании на этом заканчиваются. И поэтому мы призываем и органы местного самоуправления, и общественность занять активную позицию в этом вопросе», — подчеркнул Рамазан Таршхоев.

Филиал «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго» напоминает: охранная зона — это часть земного, воздушного и водного пространства по обе стороны ЛЭП от крайних проводов. Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г., допустимое расстояние установлено: 2 метра — для ВЛ ниже 1 кВ; 10 метров — для ВЛ 1–20 кВ; 15 метров — для ВЛ 35 кВ; 20 метров — для ВЛ 110 кВ; 100 метров — для ВЛ через водоёмы.

В пределах обозначенных территорий нельзя возводить здания, сооружения, загромождать подъезды и подходы к опорам, устраивать свалки, стоянки механизмов, складировать любые материалы, разводить огонь, а также размещать спортивные площадки, стадионы, остановки транспорта, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей. Любые действия должны быть согласованы с сетевой компанией.