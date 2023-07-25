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В Назрани близится к концу благоустройство зоны отдыха по нацпроекту

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В Центральном административном округе Назрани Ингушетии завершается ремонт площадки по линии национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Как отметили в мэрии города, одна из самых красивых благоустраиваемых территорий в этом году — это сквер рядом со школой-лицеем.

«В этом году удалось провести синхронизацию двух нацпроектов «Жилье и городская среда» и «Туризм и индустрия гостеприимства». По линии туризма работы уже завершаются, по городской среде завершатся к началу осени. Это место было выбрано неслучайно — здесь и лицей рядом, и стадион, и массив «Юбилейный», где живут тысячи наших жителей. Совсем скоро эта когда-то ничем не примечательная зона станет современной зоной для отдыха», - подчеркнул градоначальник Урусхан Евлоев.

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