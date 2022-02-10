Благоустройство

В Назрани будет благоустроена прилегающая к пятнадцатой школе территория

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В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2022 году в Назрани Ингушетии будет благоустроена прилегающая к пятнадцатой школе территория по ул. Новая в районе «Юбилейный».

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, в рамках благоустройства планируется создание сквера. Также будут высажены деревья, установлены лавочки, обустроен тротуар и установлены фонарные столбы.

Отмечается, что все эти элементы дополнят архитектурный дизайн школьного корпуса. Уже в ближайшее время будут завершены работы по разработке дизайн-проекта территории.

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