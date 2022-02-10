В Назрани будет благоустроена прилегающая к пятнадцатой школе территория

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, в рамках благоустройства планируется создание сквера. Также будут высажены деревья, установлены лавочки, обустроен тротуар и установлены фонарные столбы.

Отмечается, что все эти элементы дополнят архитектурный дизайн школьного корпуса. Уже в ближайшее время будут завершены работы по разработке дизайн-проекта территории.