В Назрани будет благоустроена прилегающая к пятнадцатой школе территория
В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2022 году в Назрани Ингушетии будет благоустроена прилегающая к пятнадцатой школе территория по ул. Новая в районе «Юбилейный».
Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, в рамках благоустройства планируется создание сквера. Также будут высажены деревья, установлены лавочки, обустроен тротуар и установлены фонарные столбы.
Отмечается, что все эти элементы дополнят архитектурный дизайн школьного корпуса. Уже в ближайшее время будут завершены работы по разработке дизайн-проекта территории.