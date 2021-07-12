В Назрани была проведена очистка канала на улице Тихой

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, участники работ прочистили около 400 метров канала, вместе с тем этот процесс ещё продолжается.

В акции приняли участие не только сотрудники администрации Насыр-Кортского АО, но и жители этих мест.

«Совместная забота о чистоте нашего города — это прекрасная возможность стать ближе к населению, пообщаться и услышать пожелания людей и выслушать их обращения», — сообщил мэр Назрани Урусхан Евлоев.