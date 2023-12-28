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В Назрани дети из семей участников СВО получили новогодние подарки от мэра города

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Представители социального отдела мэрии Назрани посетили семьи участников СВО, вручили новогодние подарки и выслушали пожелания людей.

«В этом году, как и обычно, мы раздаем подарки детям из нуждающихся семей, детям-сиротам, состоящим на учете в Назрани. Но начать эту добрую акцию по раздаче подарков мы решили с семей участников СВО. Рад, что у нас есть возможность поднять настроение нашим детишкам», — рассказал газете «Ингушетия» глава муниципалитета Урусхан Евлоев.

Отмечается, что по инициативе руководителя региона Махмуд-Али Калиматова в первую очередь в республике уделяется внимание детям участников специальной военной операции, которые в настоящее время защищают страну и интересы государства.

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