В Назрани до конца 2023 года обновят освещение на десяти улицах

Как сообщили в мэрии города, в Насыр-Кортском административном округе будет произведена замена осветительных приборов на улице Южной, в переулке Большевицком и частично на улицах Бештоева, Джабагиева и Муталиева. В Гамурзиево власти Назрани обновят освещение на улицах Албогачиева, Суворова, Джабагиева и Костоева. И, наконец, в Альтиевском административном округе проведут работу по замене перегоревших фонарей на улице Коллекторной.

«При формировании бюджета всегда важно учитывать в первую очередь те мероприятия, которые направлены на безопасность наших горожан. Некачественное освещение ведет к росту ДТП, поэтому главам необходимо постоянно проводить инвентаризацию сетей и вести работу по их замене планомерно», — подчеркнул мэр города Урусхан Евлоев.