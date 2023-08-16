Благоустройство

В Назрани до конца 2023 года обновят освещение на десяти улицах

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В Центральном административном округе Назрани Ингушетии планируется замена освещения на улицах Картоева и Евлоева, где к настоящему времени большая часть фонарей не горит.

Как сообщили в мэрии города, в Насыр-Кортском административном округе будет произведена замена осветительных приборов на улице Южной, в переулке Большевицком и частично на улицах Бештоева, Джабагиева и Муталиева. В Гамурзиево власти Назрани обновят освещение на улицах Албогачиева, Суворова, Джабагиева и Костоева. И, наконец, в Альтиевском административном округе проведут работу по замене перегоревших фонарей на улице Коллекторной.
«При формировании бюджета всегда важно учитывать в первую очередь те мероприятия, которые направлены на безопасность наших горожан. Некачественное освещение ведет к росту ДТП, поэтому главам необходимо постоянно проводить инвентаризацию сетей и вести работу по их замене планомерно», — подчеркнул мэр города Урусхан Евлоев.

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