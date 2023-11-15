Благоустройство

В Назрани до конца года благоустроят три сквера и улицу

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В городе Назрани завершают благоустройство трех скверов и одной улицы в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», на данный момент объекты готовы на 95%, сообщили газете «Ингушетия» в администрации города.

«Завершается благоустройство двух скверов вдоль реки Назранка — на улицах Эсмурзиева и Весенняя, сквера на улице Р. С. Аушева, а также благоустройство улицы Арчакова в Альтиевском административном округе», — рассказал собеседник.

По его словам, ввод объектов в эксплуатацию планируется в начале декабря текущего года.

Отмечается, что бюджет работ по благоустройству территорий составляет свыше 35 млн рублей.

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