В Назрани до конца года благоустроят три сквера и улицу
В городе Назрани завершают благоустройство трех скверов и одной улицы в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», на данный момент объекты готовы на 95%, сообщили газете «Ингушетия» в администрации города.
«Завершается благоустройство двух скверов вдоль реки Назранка — на улицах Эсмурзиева и Весенняя, сквера на улице Р. С. Аушева, а также благоустройство улицы Арчакова в Альтиевском административном округе», — рассказал собеседник.
По его словам, ввод объектов в эксплуатацию планируется в начале декабря текущего года.
Отмечается, что бюджет работ по благоустройству территорий составляет свыше 35 млн рублей.