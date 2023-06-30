В Назрани еще один городской объект украсил флаг Ингушетии

Отмечается, что мэр Урусхан Евлоев поддержал инициативу молодежи и отметил, что администрация муниципалитета также заинтересована в популяризации национальной символики на территории города.

«Также сегодня на перекрестке кругового движения по улице Чеченская активисты уже при участии сотрудников администрации Центрального административного округа города водрузили флаг республики, который украсил собой дорожную развилку», — отметили в мэрии Назрани.