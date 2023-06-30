Символика

В Назрани еще один городской объект украсил флаг Ингушетии

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В Назрани на днях молодежные активисты разместили на так называемом в народе «Оскановском кругу» флаг Ингушетии, сообщили в мэрии города.

Отмечается, что мэр Урусхан Евлоев поддержал инициативу молодежи и отметил, что администрация муниципалитета также заинтересована в популяризации национальной символики на территории города.

«Также сегодня на перекрестке кругового движения по улице Чеченская активисты уже при участии сотрудников администрации Центрального административного округа города водрузили флаг республики, который украсил собой дорожную развилку», — отметили в мэрии Назрани.

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