В Назрани готова к открытию еще одна школа на 720 мест

Как сообщили в мэрии города, контрактная стоимость составила около 500 млн руб. В школе созданы все необходимые условия для полноценного процесса воспитания и образования. Имеются спортивные залы, пищевой блок, библиотека, кабинеты медслужбы, психолога, логопеда.

Особое внимание уделено созданию комфортных условий для детей с ограниченными возможностями здоровья. Имеется возможность получать дополнительное образование в виде кружков, секций и клубов.

Благодаря реализации нацпроекта «Образование» новые школы появляются в республике из года в год.

