Мероприятие

В Назрани готовятся отметить День города

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Глава администрации Назрани Ингушетии Урусхан Евлоев обсудил на совещании вопросы подготовки ко Дню города с участием глав округов, курирующих заместителей и начальников профильных отделов.

Мэр, сообщила его пресс-служба, подчеркнул необходимость усиления работы по качественной уборке города.

«В настоящее время мы уже на финишной прямой по ликвидации мусора на улице Картоева в Центральном округе. Осталось приложить еще немного усилий. Такую же качественную работу хочу видеть и в других округах — не должно быть более навального мусора на улицах муниципалитета. Город к торжественной дате должен быть убран, оформлен и дышать праздничным настроением», — отметил градоначальник.

Также заместитель главы города Хади Алхастова рассказала о том, что два сквера будут открыты 15 октября, в День города. Отмечается, что открытие обоих объектов будет приурочено к праздничному мероприятию.

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