Нацпроекты

В Назрани Ингушетии благоустроят улицу Арчакова в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»

0

В Альтиевском административном округе города Назрани в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2023 году будет благоустроена улица Арчакова.

Объект расположен в северо-восточной части города за Алхан-Чуртским каналом и представляет собой автомобильную дорогу двустороннего движения улицы с шириной проезжей части 7,6 м.

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии Назрани, данный участок автодороги проходит мимо общеобразовательной школы № 18 и детского сада № 2. Благоустройство территории улицы создаст условия для безопасного и удобного передвижения транспорта и пешеходов, обеспечит взаимосвязь всех объектов уличной сети, а наличие зеленых насаждений и элементов благоустройства, расположенных по оси проезжей части, улучшит микроклимат и повысит архитектурную выразительность города.

При проектировании благоустройства объекта разработано проведение следующих работ: разметка проектируемых пешеходных переходов; покрытие пешеходных путей мощением из брусчатки; монтаж поребриков и бордюрных камней; озеленение территории деревьям и кустарниками; освещение территории фонарями.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Более 200 жалоб поступило от жителей Ингушетии в Банк России за 2022 год
За хранение мефедрона в Ингушетии будут судить жительницу Вологды
Единороссы Ингушетии проверили ход строительства школ в селах Нестеровское и Ольгетти
Лидеры мнений в Ингушетии рассказывают о важности платежной дисциплины для надежного электроснабжения региона
В ЦКР столицы Ингушетии прошел мастер-класс по вышивке лентами
Генеральный директор газовых компаний в Ингушетии ответил на вопросы телезрителей
В столице Ингушетии будут благоустроены четыре общественные территории
В Сунже Ингушетии прошла акция, посвященная иммунизации против полиомиелита
В Ингушетии проходит всероссийская акция «Дарите книги с любовью»
В МТУСИ проведут дни культуры Ингушетии
В Ингушетии вручили жилищные сертификаты 4 семьям из Херсонской области

Главное

Яндекс.Метрика

 