В Назрани Ингушетии благоустроят улицу Арчакова в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»

Объект расположен в северо-восточной части города за Алхан-Чуртским каналом и представляет собой автомобильную дорогу двустороннего движения улицы с шириной проезжей части 7,6 м.

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии Назрани, данный участок автодороги проходит мимо общеобразовательной школы № 18 и детского сада № 2. Благоустройство территории улицы создаст условия для безопасного и удобного передвижения транспорта и пешеходов, обеспечит взаимосвязь всех объектов уличной сети, а наличие зеленых насаждений и элементов благоустройства, расположенных по оси проезжей части, улучшит микроклимат и повысит архитектурную выразительность города.

При проектировании благоустройства объекта разработано проведение следующих работ: разметка проектируемых пешеходных переходов; покрытие пешеходных путей мощением из брусчатки; монтаж поребриков и бордюрных камней; озеленение территории деревьям и кустарниками; освещение территории фонарями.