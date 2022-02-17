В Назрани Ингушетии до конца 2022 года появится новый сквер

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, в настоящее время готовится дизайн-проект будущего общественного пространства.

Отмечается, что территория для благоустройства была определена путем голосования ещё в прошлом году. Вслед за благоустроенной территорией около реки Назранка и родником руководство города приняло решение о продолжении работ по созданию дополнительных точек притяжения.

Освещение, тротуары и дорожки для пеших прогулок, вымощенные брусчаткой, озеленение, скамейки и другие виды малых архитектурных форм появятся в данном районе уже до конца 2022 года.