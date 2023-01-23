Нацпроекты

В Назрани Ингушетии капитально отремонтируют 4 улицы в рамках нацпроекта

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В текущем году мэрией города Назрани намечается капремонт четырех улиц в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации муниципального образования, соответствующие работы будут проводиться на следующих улицах: Картоева — протяженностью 1,8 км, Сулейменова — 0,77 км, Восточная — 0,90 км, Центральная — протяженностью 2,25 км.

Отмечается, эти дороги находятся в далеком от идеала состоянии и уже не раз становились объектами жалоб горожан и автомобилистов.

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