В Назрани Ингушетии на опасных участках города обустроят пешеходные переходы
В мэрии Назрани на совещании под председательством заместителя руководителя администрации города Апти Котикова при участии глав административных округов и представителей ГИБДД обсудили вопросы безопасности дорожного движения.
Главной темой мероприятия явилось обустройство на опасных участках города пешеходных переходов. Также участники совещания обсудили вопрос установки камер фото и видео фиксации на более оживленных перекрестках, где чаще всего отмечаются нарушения ПДД.
Как сообщили в администрации муниципального образования, также рассматривался вопрос о направлении руководству РЖД обращения о расширении участка дорожного переезда и обустройства тротуаров для безопасности горожан и пешеходов.