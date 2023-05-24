В Назрани Ингушетии на опасных участках города обустроят пешеходные переходы

Главной темой мероприятия явилось обустройство на опасных участках города пешеходных переходов. Также участники совещания обсудили вопрос установки камер фото и видео фиксации на более оживленных перекрестках, где чаще всего отмечаются нарушения ПДД.

Как сообщили в администрации муниципального образования, также рассматривался вопрос о направлении руководству РЖД обращения о расширении участка дорожного переезда и обустройства тротуаров для безопасности горожан и пешеходов.