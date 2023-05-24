Безопасность

В Назрани Ингушетии на опасных участках города обустроят пешеходные переходы

0

В мэрии Назрани на совещании под председательством заместителя руководителя администрации города Апти Котикова при участии глав административных округов и представителей ГИБДД обсудили вопросы безопасности дорожного движения.

Главной темой мероприятия явилось обустройство на опасных участках города пешеходных переходов. Также участники совещания обсудили вопрос установки камер фото и видео фиксации на более оживленных перекрестках, где чаще всего отмечаются нарушения ПДД.

Как сообщили в администрации муниципального образования, также рассматривался вопрос о направлении руководству РЖД обращения о расширении участка дорожного переезда и обустройства тротуаров для безопасности горожан и пешеходов.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
На лекарства для льготников в Ингушетии выделено 120 млн руб.
Команда КВН из Ингушетии заняла второе место на соревнованиях в Нальчике
Транспортная компания в Ингушетии оплатила задолженность по налогам после ареста КамАЗа
Более 52 тыс. жителей Ингушетии выбрали общественные пространства для благоустройства
Сенатор от Ингушетии Белан Хамчиев принял участие во встрече спикера СФ с главой ФНС ОАЭ
В селе Али-Юрт Ингушетии прошел республиканский турнир по самбо
Школьники из Ингушетии стали участниками интеллектуальной викторины «Знай свою историю»
В Ингушетии прошли республиканские соревнования по легкоатлетическому четырехборью
В Малгобеке Ингушетии близится к завершению голосование по выбору общественных территорий для развития
Судебные приставы реализовали арестованные автобусы коммунальщиков Магаса в счет погашения долга
Житель Ингушетии осужден за хранение осколочной гранаты

Главное

Яндекс.Метрика

 