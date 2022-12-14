В Назрани Ингушетии обсудили вопросы обеспечения безопасности дорожного движения
Мэр Назрани Урусхан Евлоев обсудил с главами округов муниципального образования, представителями ГИБДД ОМВД по городу актуальные вопросы обеспечения безопасности дорожного движения.
На совещании затрагивались проблемы обеспечения безопасности на дорогах, в том числе и во время проведения ремонтных работ на них.
Отмечалось, что возникают сложности для безопасного передвижения транспорта во время устранения прорывов водопроводных труб на главных улицах города.
Градоначальник поручил главам округов представить свои предложения по улучшению качества работ по оперативному устранению порывов и заторов коллекторов, в том числе и по закупке необходимой техники.