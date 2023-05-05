В Назрани Ингушетии открыли первичную ячейку РДДМ «Движение первых»

Поздравить ребят приехали вице-спикер парламента республики Аза Хашиева, председатель регионального отделения «Движения первых» Ингушетии Мадина Албогачиева, представители комитета по делам молодежи, общественных организаций, активисты.

Много теплых и добрых слов было сказано школьникам от педагогов, наставников и почетных гостей торжества.

В приветственной речи Аза Хашиева напомнила о великих делах пионерии и комсомола, созидателей целой эпохи, правопреемниками которых являются создаваемые в стране движения детей и молодёжи:

«Я надеюсь, что вы будете лучшими, будете первыми: в учебе, спорте, добровольчестве, во всех своих начинаниях, а мы вам в этом будем помогать. Мечтайте, дерзайте, трудитесь и у вас обязательно все получится, поздравляю вас», — цитирует Хашиеву пресс-служба парламента Ингушетии.

Вынос знаменной группой флагов Российской Федерации и Республики Ингушетия под звуки государственных гимнов подчеркнули значимость исторического момента, в котором приняли участие ребята, примерившие на себя девиз нового российского движения детей и молодежи «Будь в движении!».