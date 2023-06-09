В Назрани Ингушетии открылся бассейн для всех желающих

«Здесь вы можете наслаждаться свежим воздухом и приятной атмосферой нашего современного бассейна. Бассейн оборудован всем необходимым для комфортного плавания: кристально чистой водой, удобными раздевалками, душевыми кабинками», — сообщили в спортивном сооружении.

Как отметили в Минспорта республики, бассейн можно посетить в любое удобное время. Объект будет открыт ежедневно с 9 утра до 21 часов вечера.