Благотворительность

В Назрани Ингушетии открыты пункты сбора помощи для пострадавших в Турции и Сирии

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Во всех четырех зданиях административных округов города Назрани Ингушетии открыты пункты сбора помощи для пострадавших при землетрясении в Турции и Сирии.

«С 12 до 20 часов ежедневно любой желающий может приехать в администрацию и внести свой вклад», — сказали в пресс-службе мэрии муниципалитета.

В Насыр-Кортском АО ответственный Руслан Гиреев — 8 964 027 17 92, Альтиевском Мурад Цуров — 8 918 817 94 95, Гамурзиевском Малика Аушева — 8 906 487 20 02 и Адам Чемурзиев — 8 962 647 90 00, а в Центральном АО Ваха Оздоев — 8 928 743 48 56.

В администрации отметили, что мэр Назрани Урусхан Евлоев, бизнесмены города также подключатся к благотворительной акции.

Ранее Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в своем Телеграм-канале сообщил, что руководством региона проведены переговоры с представителями МИД России, сформирован список самого необходимого.

«На средства Национального фонда развития республики мы закупим: зимнюю одежду и обувь, лекарства и медицинское оборудование, палатки, обогреватели, одеяла, спальные мешки, термосы, средства гигиены, медикаменты и многое другое. Весь груз направим напрямую через МЧС России в Москву, а оттуда одним из спецбортов Министерства обороны России в обе страны», — написал он.

«Неоценимо, что и жители Ингушетии решили не оставлять в беде пострадавших в Турции и Сирии», — подчеркнул Калиматов.

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