Благоустройство

В Назрани Ингушетии по всему городу будут отремонтировано около 40 улиц

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В Назрани продолжаются работы по ремонту дорожных участков, об этом сообщили в администрации города.

Отмечается, что ещё в прошлом году был заложен бюджет на проведение ямочного ремонта улиц по всем округам Назрани. В настоящее время ведутся масштабные работы в этом направлении. Около 40 улиц по всему городу будут отремонтировано.

Администрация Назрани в лице мэра Урусхана Евлоева уже получает отзывы и благодарности. Так, жители улицы Московская в письменном виде поблагодарили главу города за то, что принял во внимание их просьбу: дорожное полотно отремонтировано в кратчайшие сроки.

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