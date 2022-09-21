В Назрани Ингушетии по всему городу будут отремонтировано около 40 улиц

Отмечается, что ещё в прошлом году был заложен бюджет на проведение ямочного ремонта улиц по всем округам Назрани. В настоящее время ведутся масштабные работы в этом направлении. Около 40 улиц по всему городу будут отремонтировано.

Администрация Назрани в лице мэра Урусхана Евлоева уже получает отзывы и благодарности. Так, жители улицы Московская в письменном виде поблагодарили главу города за то, что принял во внимание их просьбу: дорожное полотно отремонтировано в кратчайшие сроки.