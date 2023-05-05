В Назрани Ингушетии присоединились к Всероссийской акции «Окна Победы»
К Всероссийской акции «Окна Победы» присоединилась центральная библиотека города Назрани, сообщили в мэрии города.
Библиотекари украсили окна стикерами, посвящёнными Великой Победе. Также они организовали выставки книг, в которых хранится бесценная информация о Второй мировой войне и победе над фашизмом.
Напомним, с 1 по 9 мая в России стартовала акция «Окна Победы», в рамках которой жители страны вывешивают на своих окнах красные звёзды, ленточки, фотографии и другую символику Великой Отечественной войны.