День Победы

В Назрани Ингушетии присоединились к Всероссийской акции «Окна Победы»

0

К Всероссийской акции «Окна Победы» присоединилась центральная библиотека города Назрани, сообщили в мэрии города.

Библиотекари украсили окна стикерами, посвящёнными Великой Победе. Также они организовали выставки книг, в которых хранится бесценная информация о Второй мировой войне и победе над фашизмом.

Напомним, с 1 по 9 мая в России стартовала акция «Окна Победы», в рамках которой жители страны вывешивают на своих окнах красные звёзды, ленточки, фотографии и другую символику Великой Отечественной войны.

 

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Продавца поддельного алкоголя осудят в Ингушетии за попытку дать взятку полицейскому
Единороссы провели акцию «Георгиевская лента» в селе Зязиков-Юрт Ингушетии
Педагоги Ингушетии принимают участие в акции «Учить. Вдохновлять. Развивать»
За хранение гранат жителя Ингушетии осудили на 3,5 года колонии
Сотрудники Коммолодежи Ингушетии совместно с судебными приставами провели акцию «Георгиевская ленточка»
Росгвардейцы провели уроки мужества в подшефных школах Ингушетии в преддверии Дня Победы
Пожарные Ингушетии провели учения в детском лагере отдыха
Энергетики активно работают над сокращением долгов населения столицы Ингушетии
Юные долаковские вольники успешно выступили на республиканском турнире в Малгобеке Ингушетии
В Ингушетии семья отставного полицейского получила выплату на приобретение жилья
В администрации Назрановского района Ингушетии обсудили предстоящие осенью 2023 года выборы

Главное

Яндекс.Метрика

 