В Назрани Ингушетии присоединились к Всероссийской акции «Окна Победы»

Библиотекари украсили окна стикерами, посвящёнными Великой Победе. Также они организовали выставки книг, в которых хранится бесценная информация о Второй мировой войне и победе над фашизмом.

Напомним, с 1 по 9 мая в России стартовала акция «Окна Победы», в рамках которой жители страны вывешивают на своих окнах красные звёзды, ленточки, фотографии и другую символику Великой Отечественной войны.