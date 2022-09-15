Вандализм

В Назрани Ингушетии приступили к ликвидации последствий вандализма на одной из территорий города

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Мэрия Назрани приступила к ликвидации последствий вандализма на одной из прилегающих территорий городского пруда.

Как сообщили в администрации муниципального образования, в настоящее время проводятся работы по восстановлению малых архитектурных объектов, ремонту фонарных столбов. Светодиодные электролинии временно демонтированы.

Отмечается, что вандалы оставили после себя сломанные фонарные столбы, оборванные линии ночного освещения и скрученные светодиодные лампочки.

Власти Назрани обратились к гражданам с просьбой относиться бережно к общему достоянию, проявлять гражданскую сознательность и пресекать действия недобросовестных людей, вандалов.

В мэрии города особо подчеркнули, что на этой и других общественных территориях в ближайшее время будут установлены камеры видеонаблюдения.

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