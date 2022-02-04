Муниципалитет

В Назрани Ингушетии продолжается работа по актуализации генерального плана города

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В Назрани продолжается работа по актуализации генерального плана города, которая началась ещё в 2021 году.

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии Назрани, в настоящее время ведётся работа по корректировке старых документов и чертежей, которые кардинально отличаются от действительности.

«Главная задача — спланировать дальнейшее расширение города до 2031 года и утвердить генплан, чтобы дальнейшие работы производились исключительно в соответствии с новым документом», — подчеркнул мэр Урусхан Евлоев.

Напомним, генеральный план города Назрани разрабатывался ещё в 2011 году и на протяжении многих лет изменения в него не вносились.

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